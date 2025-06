Die Switch bekommt Anfang Juli ihren nächsten GameCube-Klassiker im Abo-Service

Mit der Switch 2 halten endlich auch GameCube-Spiele Einzug in den Katalog von Nintendo Switch Online. Am 3. Juli 2025 wird Nintendo das Launch-Line-up der Spiele um einen ersten Neuzugang ergänzen.

Super Mario Strikers, bei uns als Mario Smash Football erschienen, wird für Abonnenten von „Nintendo Switch Online + Expansion Pack“ im Rahmen der Nintendo Classics spielbar. Bereits verfügbar sind F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker und Soulcalibur 2.

Mario Smash Football erschien ursprünglich im Jahr 2005 für den Nintendo GameCube und wurde von Nintendo in Zusammenarbeit mit Next Level Games entwickelt. In dem rasanten 5-vs-5-Fußballspiel tretet ihr mit einem Team an, das aus einem Captain wie Mario, Luigi oder Peach, drei Sidekick-Charakteren wie Toad oder Koopa sowie Kritter als Torwart besteht. Erlaubt ist nahezu alles!

Begleitend zur Ankündigung veröffentlichte Nintendo einen neuen Trailer, der einen Vorgeschmack auf das temporeiche Gameplay gibt. Welche kommenden Neuzugänge das GameCube-Line-up bereithält, ist bereits bekannt. So folgen Super Mario Sunshine, Luigi’s Mansion, Pokémon Colosseum, Pokémon XD: Der dunkle Sturm sowie Fire Emblem: Path of Radiance. Termine und Reihenfolge sind allerdings noch offen.

Die neue Ankündigung:

Bildmaterial: Nintendo