Medienecho zu Death Stranding 2: Das beste Kojima-Werk seit MGS3, aber es gibt auch Kritik

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am Donnerstag und schon heute dürfen Medien ihre Reviews veröffentlichen. Die allermeisten sind sich dabei einig: Kojimas Sequel ist genial. Nachfolgend haben wir ein kleines Medienecho für euch.

Der geschätzte Gene Park von der Washington Post nennt Death Stranding 2 „Kojimas bestes Werk und Spiel seit Metal Gear Solid 3“ – es sei die spannendste Erzählung von Kojima und von einem Studio auf dem Höhepunkt seiner Kräfte. Eine „mysteriöse Handlung voller Überraschungen“ hat Park gesehen, der Death Stranding 2 „ein weiteres Meisterwerk von Kojima“ nennt.

Bei VGC fand man Death Stranding seinerzeit wenig prickelnd, aber das Sequel sei für Jordan Middler eine „großartige Fortsetzung“ und eines der besten Werke von Hideo Kojima. Death Stranding 2 fühle sich an die alles, was mit Kojima seit seiner Konami-Abkehr passiert sei. Es biete eine „atemberaubende Welt, ein stark erweitertes Gameplay“ und es übertreffe das Original „in praktisch jeder Hinsicht“.

Zwei „4 von 5 Sternen“-Reviews: Bei Eurogamer nennt Lewis Gordon Death Stranding 2 kurz „eine lebhaftere, lautere und gefühlvollere Version dieser einzigartigen Wandersimulation. Bei VG247 sagt Connor Makar, Death Stranding 2 sei eine „emotionale und äußerst unterhaltsame Erfahrung, voller Nervenkitzel und in den großen Momenten nicht zu stoppen“. Er hat nur ein negatives Gefühl und das sei auch ein großes: „Ich hätte mir gewünscht, dass Kojima Productions diese Fortsetzung gegenüber dem Original weiter entwickelt hätte.“ Die Geschichte bemühe sich sehr, neue Wege zu beschreiten, aber das Gameplay gehe „auf Nummer sicher“.

Diego Nicolás Argüello findet bei GameSpot nicht so viel Gefallen wie seine Kollegen. Death Stranding 2 greife zu viele vergangene Ideen wieder auf, was seine Wirkung darauf beschränken würde, eine gute, aber nicht großartige Fortsetzung zu sein. Anders als beispielsweise VGC lobt der Autor den Vorgänger als „unheimlich vorausschauend“, während Death Stranding 2 „weniger präzise und klar“ darin sei, was es sagen will. Es würde SpielerInnen offenbar dazu bringen wollen, über viele Dinge gleichzeitig nachzudenken. Auch der stärkere Fokus auf Waffen und einfallslose Bosskämpfe missfallen dem Autor.

Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions