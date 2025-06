Exklusiv für Switch 2: Fighting-Experten überraschen mit emotionalem Adventure

Arc System Works will sich spürbar breiter aufstellen. Inzwischen sind die Macher von Guilty Gear, BlazBlue, Granblue Fantasy Versus oder Dragon Ball FighterZ wahre Experten auf ihrem Gebiet, aber man soll ja bekanntlich nicht nur auf eine Anlage vertrauen.

Neben DAMON and BABY (das kein Fighting-Game ist) hat Arc System Works beim nächtlichen Showcase auch das neue „Dear me, I was…“ für Nintendo Switch 2 angekündigt. Auch hier geht es spielerisch in eine ganz neue Richtung.

Das interaktive Adventure erscheint im Sommer digital im Nintendo eShop. Im Mittelpunkt des Spiels steht die emotionale Geschichte einer Frau, deren Leben die Spielenden erneut durchleben. Dabei sollen Freude, Trauer und persönliches Wachstum zentrale Themen sein – eingebettet in eine alltägliche, bescheidene Existenz, die in engem Zusammenhang mit anderen steht.

Visuell setzt das Spiel auf einen markanten Aquarellstil, entworfen vom Art Director Taisuke Kanasaki, kombiniert mit Rotoskopie-Technologie, um den Charakteren eine besonders lebendige Darstellung zu verleihen.

Arc System Works verspricht eine bewegende Erfahrung mit ausdrucksstarken, lebensnahen Figuren. Regie führt Maho Taguchi, als Produzent ist Ryohei Endo beteiligt. Ein erster Teaser-Trailer gibt einen Eindruck von der melancholischen Ästhetik des Spiels.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Dear me, I was…, Arc System Works