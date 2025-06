Trails in the Sky 1st Chapter stellt euch Charaktere, Locations und Orbments vor

Nachdem wir nun wissen, dass Trails in the Sky 1st Chapter am 19. September auch bei uns in Europa erscheint, haben die Macher zahlreiche weitere Informationen und Videos veröffentlicht. Allen voran gibt es zwei Charakter-Videos zu Estelle Bright und Joshua Bright.

Estelle ist eine kluge und entschlossene Bracer-Auszubildende der Gilde. Das Mädchen aus dem Königreich Liberl will als Bracer für Sicherheit in den Städten und beim Volk sorgen. Ihr Vater ist ein Veteran der Bracer und ihr Adoptivbruder ist Joshua Bright, den die Familie vor fünf Jahren aufgenommen hat und der es ihr gleichtun will. Joshua ist intelligent und besonnen und oft ein Gegenpart zur manchmal impulsiven Estelle. Die Vergangenheit vor seiner Adoption bleibt aber ein Rätsel.

Als dritter Charakter wird uns mit einem neuen Video Scherazard Harvey vorgestellt. Sie ist Mentorin der Protagonisten und ein Senior Bracer, die unter dem Namen Silver Flash bekannt ist. Gleichzeitig ist sie ehemaliger Lehrling von Estelles Vater Cassius und so etwas wie eine große Schwester für Estelle.

Weiter geht es mit zwei Videos, die euch zwei Städte vorstellen. Bose ist die zweitgrößte Stadt von Liberl hinter der königlichen Stadt Grancel und ein geschäftiges Handelszentrum. Der Markt wird auch von vielen Touristen besucht. Darüber hinaus lernen wir Rolent kennen.

Die offizielle Website haben die Entwickler außerdem um Informationen zu den taktischen Orbment ergänzt. Durch das Ausrüsten von Kristallkreisen, die als Quarz bekannt sind, können SpielerInnen die Werte der Charaktere verbessern und verschiedene Orbal-Arts freischalten.

Trails-Fans dürfen auf die erste deutsche Lokalisierung des Klassikers gespannt sein und freuen sich neben einer Collector’s Edition über Handelsversionen für Switch und PS5, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

via Gematsu, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom