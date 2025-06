Verrückte japanische Life-Sim erscheint endlich im Westen und geht auf Steam steil

Eines der in Japan erfolgreichsten Mobile-Games hat über drei Jahre nach seiner Erstveröffentlichung jetzt endlich seine englische Veröffentlichung im Westen erfahren. Umamusume: Pretty Derby wurde in Asien seit seiner Veröffentlichung mehr als 30 Millionen Mal heruntergeladen und machte bis März 2024 etwa 72 Prozent des Umsatzes von Cygames in der Mobile-Sparte aus.

Daran will Cygames mit der Veröffentlichung der Free-to-play Sports-Life-Simulation im Westen für Steam und Mobilgeräte anknüpfen. Bei Steam scheint das schon ganz gut zu gelingen. Über 95 Prozent der über 2.000 Reviews zum Launch sind „äußerst positiv“ und in der Spitze zockten schon gut 25.500 Fans gleichzeitig, wie SteamDB ausweist.

Die Veröffentlichung im Westen hat sich lange angebahnt und wurde schon vor etwa einem Jahr angekündigt. Die englische Version bietet einige Verbesserungen, so sollen einige Funktionen gleich zur Veröffentlichung des Spiels verfügbar sein, beispielsweise die Jukebox. Zu den Features gehört auch Cross-Plattform-Synchronisation der Kontodaten zwischen Steam und Mobilgeräten.

Umamusume: Pretty Derby dreht sich um die Geschichte von Charakteren, die von Pferden inspiriert sind. Die Mädels haben Pferdeöhrchen und Pferdeschwänze und sind ziemlich schnell und ausdauernd. Ihr seid Trainer an der Tracen Academy, einem Zentrum für Pferderennen.

Euer Ziel ist es, die Umamusume zum Sieg zu führen. Ihr legt Trainingspläne fest und meldet die Umamusume zum Rennen an. Dazu gibt es eine Geschichte, in der die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Umamusume zur Geltung kommen. Und ein paar Konzerte.

Wie so viele Mobile-Games hat Umamusume: Pretty Derby seinen Ursprung in einem Anime, der in Japan erstmals 2018 ausgestrahlt wurde und den ihr hierzulande bei Crunchyroll sehen könnt. Inzwischen gibt es auch einen Manga, einen Web-Anime und einen Film.

Der neue Launchtrailer:

Bildmaterial: Umamusume: Pretty Derby, Cygames