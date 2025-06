Kein Fighting-Game: DAMON and BABY soll Träume von Arc System Works verwirklichen

Arc System Works hat mit DAMON and BABY beim nächtlichen Showcase ein neues Projekt angekündigt. Gleich zu Beginn stellt man dabei klar: Ein Actionspiel, nicht ein Fighting-Game! DAMON and BABY soll einen Richtungswechsel für das Studio darstellen, das bislang vor allem durch seine erfolgreichen Fighting-Games wie Guilty Gear bekannt war.

Plattformen oder ein konkreter Termin wurden bislang nicht genannt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Dämonenkönig, der mit einem Fluch belegt wurde und sich deshalb nie von einem menschlichen Kind trennen kann. Die Reise zur Aufhebung dieses Fluchs bildet den Ausgangspunkt des Abenteuers. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Während des Arc System Works Showcase sprach Chief Creative Officer Daisuke Ishiwatari, der Schöpfer von Guilty Gear, über die Hintergründe des Projekts: „Der Spielemarkt ist derzeit hart umkämpft“, stellt Ishiwatari fest. Mit einer neuen Marke, die für hochwertige Action-Spiele im mittleren Preissegment stehen soll, will man ein neues Standbein schaffen.

Ishiwatari erklärte weiter, dass insbesondere Spiele mittlerer Größe kreative Spielräume für junge Entwickler schaffen könnten. Die Entwickler selbst hätten viel Freude daran, in solchen Projekten ihre Träume zu verwirklichen. „In den letzten Jahren, in denen AAA-Blockbuster und hervorragende Indie-Titel an Popularität gewonnen haben, ist es für Unternehmen extrem riskant geworden, neue Serien zu produzieren. Dies hat dazu geführt, dass junge Schöpfer immer weniger Möglichkeiten haben, eigene Projekte zu realisieren.“

Guilty Gear sei inzwischen eine Flagschiffmarke, die Millionen Einheiten verkaufe, aber auch hier sei das erste Projekt ein kleines gewesen. Von da an habe man eine Grundlage geschaffen, die inzwischen eine gewisse Garantie für Qualität im Fighting-Genre sei.

„Ebenso hoffen wir, mit diesem Projekt einen Schritt zu machen, der letztendlich zu größeren Träumen führen wird. Und gerade weil es sich um Titel der mittleren Preisklasse handelt, werden sich viele Möglichkeiten ergeben, zahlreiche Titel zu produzieren und viele Entwickler zu fördern, und wir hoffen, dass dies zu einem der zukünftigen Standards von Arc System Works wird“, so Ishiwatari.

Der erste Teaser-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: DAMON and BABY, Arc System Works