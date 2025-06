Der neue Overview-Trailer zu Everybody’s Golf: Hot Shots lässt keine Fragen offen

Nach Freedom Wars und Patapon holt Bandai Namco das nächste Spiel aus dem PlayStation-Kosmos. Everybody’s Golf war ursprünglich mal eine PlayStation-exklusive Reihe, aber der neue Ableger erscheint neben PS5 auch für Switch und PCs.

Bandai Namco und Entwickler HYDE haben jetzt einen neuen, fünf Minuten langen Gameplay-Overview-Trailer zu Everybody’s Golf: Hot Shots veröffentlicht, das am 5. September erscheint. Der Trailer gibt einen umfassenden Einblick in die Spielmechaniken und zeigt, was Fans der beliebten Golfreihe vom kommenden Titel erwarten können.

Die Steuerung bleibt dem klassischen Prinzip der Reihe treu: Gezielt wird wie gewohnt, dann genügt es, dreimal im richtigen Moment den Knopf zu drücken, um den perfekten Schlag zu landen. Damit bietet das Spiel sowohl für Neulinge als auch für langjährige Fans einen einfachen Einstieg.

Im Einzelspielermodus können Fans im Challenge Mode gegen eine Vielzahl bunter Charaktere antreten und sich nach oben kämpfen. Wer lieber allein übt, kann in Solo-Runden versuchen, seine eigenen Bestwerte zu übertreffen. Darüber hinaus unterstützt Everybody’s Golf: Hot Shots lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Personen sowie Online-Matches gegen Gegnerinnen und Gegner aus aller Welt. Für zusätzliche Abwechslung sorgt der Wacky-Golf-Modus, der mit ungewöhnlichen Regeln und spaßigen Varianten ein eher unkonventionelles Golf-Erlebnis bietet.

Der Overview-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Everybody’s Golf: Hot Shots, Bandai Namco, HYDE