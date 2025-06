Anime, Games und mehr: „Digimon Times“ liefert die neuesten Infos zum Franchise

In den letzten Jahren hatte man hin und wieder das Gefühl, dass Bandai Namco nicht so richtig weiß, was sie mit ihrer Marke Digimon anfangen soll. Zwar werden immer wieder Videospiele und anderes Merchandise veröffentlicht, doch wirkt es manchmal etwas halbherzig. Umso erfreulicher ist es, dass man für dieses Jahr so einiges geplant haben.

Welche Highlights Fans in diesem Jahr erwarten, zeigte der offizielle Digimon-Kanal in einer „Digimon Times“-Ausgabe. Neben neuem Merchandise zu den „Digital Monster Virtual Pet“ und neuen Figuren von WarGreymon und Tai sowie MetalGarurumon und Matt zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von Digimon Adventure gab es auch ein paar Informationen zu Spielen und dem kommenden Anime.

Alysion, Beatbreak und Time Stranger

Im März kündigte Bandai Namco im Rahmen der Digimon Con die digitale Adaption des Trading-Card-Games Digimon Alysion an. In der Präsentation wurde erwähnt, dass sich das Projekt der Free-to-play-App weiterhin in Entwicklung befindet und auf der Welt des Web-Comics „Digimon Liberator“ basiert. Testspielmöglichkeiten sind von Juli bis August bei offiziellen Digimon-Card-Events in Japan geplant.

Ebenfalls kündigte man im März den Anime Digimon Beatbreak an. Dieser startet bereits im Oktober. Über die Handlung ist noch nichts bekannt, doch nun wurden der Name des Protagonisten, Tomoro Tenma, und von seinem Partner, Gekkomon, bekannt gegeben.

Auch Digimon Story: Time Stranger wurde in der Ausgabe nicht vergessen. Neben bereits bekannten Informationen wurden mit „Gear Forest” und „Abyss Area” zwei neue Gebiete sowie das komplett neue Digimon Skull Seadramon präsentiert. Es ist ein Digimon, das auf der Suche nach Beute durch den Ozean schwimmt und nur durch seinen Instinkt überlebt, obwohl es keine Haut mehr hat. Im Spiel steht es einem als großer Gegner gegenüber.

Wer noch mehr Informationen rund um Digimon haben möchte, sollte den September im Auge behalten. Vom 20. bis zum 21. September 2025 findet in der Prism Hall in Tokyo Dome City die Digimon Expo 2025 statt, die neben unterschiedlichen Bühnenprogrammen und Ausstellungen auch Demo-Stände für Digimon Story: Time Stranger und Digimon Alysion bieten soll.

Bildmaterial: Digimon Alysion, Bandai Namco