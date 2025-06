So will euch Resident Evil Requiem süchtig nach Angst und Schrecken machen

Bei Capcom Spotlight hat Capcom am Abend ausgiebige neue Einblicke zu Resident Evil Requiem gegeben. Am 27. Februar 2026 wollen Director Koshi Nakanishi, Art Director Tomonori Takano und die Produzenten Masachika Kawata und Masato Kumazawa die Resident-Evil-Fans in Angst und Schrecken versetzen.

Eine „süchtig machende Angst“ soll Resident Evil Requiem ausmachen, „in dem der Horror das Herzstück des Gameplays“ sein soll. Capcom gab während der Show auch neue Details zu den neuesten Protagonisten der Serie bekannt.

„Grace Ashcroft, als introvertierte und schreckhafte FBI-Geheimdienstanalystin, stellt einen neuen Charaktertypen in der Resident Evil Serie dar“, führt Capcom ein. „Grace erlebt den Horror aus der gleichen Perspektive wie die Spielenden, während sie im Laufe der Geschichte lernt, ihre Ängste zu überwinden. Obwohl sie schüchtern ist, hat sie Erfahrung im Umgang mit Schusswaffen und behält auch unter Druck einen kühlen Kopf, um rationale Lösungen abzuleiten.“

Resident Evil Requiem strebt einen „noch nie dagewesenen Grad an Realismus“ an, der bis hin zur Rötung von Graces Gesicht reichen soll, wenn sie kopfüber hängt. Für die Bewegung ihrer Haare wurde eine maßgefertigte Perücke als Referenz verwendet.

Perspektivwechsel

Wie bereits bekannt war, können Fans können „frei zwischen der First- und Third-Person-Perspektive wechseln“, um das Grauen so „hautnah mit spannendem, realistischem Gameplay in der First-Person-Perspektive“ oder in der „Third-Person-Perspektive für ein actiongeladenes Spielerlebnis“ zu erleben.

Inhaltlich ist Resident Evil Requiem 30 Jahre nach dem Einsatz der Sterilisationsrakete der US-Regierung, die Raccoon City zerstören und den Ausbruch des T-Virus eindämmen sollte, angesiedelt. Resident Evil Requiem soll dabei auch „eine Hommage auf die vielen Charaktere, die in den ursprünglichen Ausbruch verwickelt waren“ sein. Übrigens: Schon bei der Gamescom könnt ihr selbst Hand anlegen!

Das neue Entwicklervideo:

Deutsche, gekürzte Version:

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom