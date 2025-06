Der Indie-RPG-Hit Chained Echoes schlägt im August ein neues Kapitel auf

Deck13 Spotlight und das von Matthias Linda gegründete Studio Umami Tiger haben den konkreten Termin für „Ashes of Elrant“ bekannt gegeben, den offiziellen DLC zum vielfach ausgezeichneten Indie-JRPG Chained Echoes. Die Erweiterung erscheint demnach am 7. August 2025 für PCs, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

Mit „Ashes of Elrant“ erwartet Fans ein neues Kapitel im beliebten Retro-RPG, das sich inhaltlich direkt vor dem finalen Showdown des Hauptspiels einordnet. Die Geschichte führt die Crimson Wings in ein unbekanntes Land fernab von Valandis, wo sie einem geheimnisvollen Hilferuf folgen.

In Elrant ist jedoch nichts so, wie es zunächst scheint. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren freuen und erhalten zudem tiefere Einblicke in deren Gedankenwelt und Motivationen. Ein neuer Charakter, der Weiße Wolf, ergänzt den Cast und soll eine besondere Rolle in der Geschichte von Valandis spielen.

Die Erweiterung bringt zahlreiche neue Inhalte mit sich, darunter ein komplett neues Gebiet, über 40 frische Monster und Bossgegner sowie 15 neue Musikstücke vom Komponisten Eddie Marianukroh. Auch ein erneuter Gastauftritt einer externen Band wieder angedeutet. Außerdem gibt es ein Angel-Minispiel, dass aber nicht wirklich „mini“ sein soll.

Das Hauptspiel Chained Echoes, das 2022 erschien, gilt als eine gelungene Hommage an die goldene Ära der 16-Bit-JRPGs und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als „Bestes deutsches Spiel“ beim Deutschen Computerspielpreis. Fans und Kritiker lobten die Mischung aus klassischer Pixelgrafik, rundenbasierten Kämpfen und einer tiefgründigen Geschichte, die von Verrat und Krieg geprägt ist.

Der neue Trailer:

