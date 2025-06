Das Eröffnungsvideo zu Neverness to Everness stellt die urbane Welt des Fantasy-RPGs vor

Gestern erst haben wir über die bevorstehende, erste globale Closed-Beta zu „NTE“ berichtet. Jetzt schieben Publisher Perfect World und Entwickler Hotta Studio auch noch das Eröffnungsvideo nach, das weitere Einblicke bietet.

Neverness to Everness ist ein Urban-Fantasy-RPG, das in der weitläufigen, nahtlosen Open-World der Stadt Hethereau angesiedelt ist. Die Spielwelt wird mit Unreal Engine 5 umgesetzt und soll durch ein dynamisches, episodisches Storytelling mit Comedy-Drama-Elementen überzeugen. Medien haben Neverness to Everness aufgrund der Spielelemente und der Optik mit Genshin Impact meets Grand Theft Auto verglichen.

Den GTA-Vergleich hat man sich mit dem urbanen Setting verdient, das anders als Genshin Impact oder Tower of Fantasy eben keine Fantasy-Welt ist. Außerdem kann man herumfahren und Dinge zerstören. Und Genshin? Na ja, Animefiguren und die Kämpfe.

Abseits der Haupthandlung bietet Neverness to Everness eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, darunter das Sammeln, Modifizieren und Rennenfahren mit Sportwagen, der Kauf und das Design von Stadtdomizilen oder das Management eines eigenen Geschäfts.

Das Opening-Video:

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio