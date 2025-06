Im Test! Sonic X Shadow Generations für Switch 2 ist bis auf ein Problem ein gelungener Port

Titel Sonic X Shadow Generations 5. Juni 2025 SEGA 5. Juni 2025 SEGA 5. Juni 2025 SEGA System Nintendo Switch 2 Getestet für Nintendo Switch 2 Entwickler Sonic Team Genres Jump ’n‘ Run Texte

Vertonung

Vor acht Monaten erschien mit Sonic X Shadow Generations nicht eine merkwürdige neue Fan-Fiction mit dem blauen Igel, sondern ein erweiterter Port von Sonic Generations für aktuelle Konsolen.

Mit der Veröffentichung der Switch 2 bringt SEGA den Titel nun auch für Nintendos neue Hardware. Die PlayStation-5-Version haben wir bereits ausführlich für euch getestet, doch kann die tragbare Variante auch überzeugen?

Gleicher Inhalt erwartet euch

Bei Sonic X Shadow Generations handelt es sich um einen direkten Port auf Switch 2. Ihr habt hier nicht mehr und nicht weniger Inhalt als auf den anderen Plattformen. Doch wer den Titel auf dem Vorgänger-Modell der Switch 2 gespielt hat, weiß, dass dort Spielende durchaus Abstriche zu machen hatten. Dort lief Sonic X Shadow Generations mit maximal 30 FPS und sah natürlich auch nicht so schön aus wie auf den anderen Plattformen.

Auf der Nintendo Switch 2 muss ich jedoch zugeben, dass ich die Unterschiede zur PlayStation-5-Version tatsächlich suchen muss. Das Grundspiel, Sonic Generations, läuft in flüssigen 60 FPS und sieht meiner Meinung nach genauso aus wie auf anderen Plattformen. Das ist keine große Überraschung, immerhin wurde hier nur ein wenig die Grafik im Vergleich zum Original aufgehübscht.

Im komplett neuen Abschnitt, der Shadow-Story, könnt ihr nun zwischen Performance- und Qualitäts-Modus auswählen – so wie auch auf anderen Konsolen. Der Qualitäts-Modus lässt das Spiel dann doch deutlich weniger FPS wiedergeben – aber das war im gewissen Maße auf der PlayStation 5 auch nicht anders. Sonic spielt man aber sowieso mit so vielen FPS wie möglich und da schafft auch die Switch 2 die flüssigen 60 FPS in den Stages mit dem schwarzen Igel.

Passt wundervoll auf den Handheld

Einen großen Vorteil hat meiner Meinung nach Sonic X Shadow Generations jedoch nun gegenüber den anderen Konsolen: Das Spiel ist perfekt für kurze Runden geeignet und somit auf Reisen oder für ein paar Stages auf der Couch wundervoll geeignet. Auf dem Display der Switch 2 machen Sonic und Shadow eine großartige Figur. Der Titel läuft super flüssig. Der Hauptgrund, wieso ich damals lieber die PS5-Fassung gespielt habe als die originale Switch-Version, war nun einmal die bessere Leistung und die passenden FPS. Darum muss man sich nun keine Sorgen mehr machen.

Leider gibt es auch ein Problem mit der Portierung auf die neue Konsole, welches erwähnt werden muss. Habt ihr Sonic X Shadow Generations bisher auf keiner Plattform gekauft, ist das vielleicht gar nicht so schlimm – aber die „Switch 2“-Version ist natürlich zum Launch ein Vollpreis-Titel.

Auf anderen Konsolen gibt es das Spiel mittlerweile durchaus günstiger. Und wer die Version für die „alte“ Switch gekauft hat, der hat komplett Pech. SEGA bietet weder ein Free-Update noch die Möglichkeit zum Upgrade für einen vergünstigten Preis an. Das finde ich ehrlich sehr schade.

Natürlich ist kein Publisher dazu gezwungen, Upgrades auf eine neue Hardware anzubieten. Aber seien wir mal ehrlich – es ergibt ein gutes Bild, wenn man es macht. Und bietet man es nicht an, dann sieht das arg unangenehm schlecht aus. In genau dieses Fettnäpfchen springt SEGA hier mit Anlauf. Sehr schade.

Ein gelungener Port

Ansonsten ist Sonic X Shadow Generations ein tolles Spiel, welches jeder Fan von Sonic spielen sollte – egal auf welcher Plattform. Auch wenn Sonic Generations an sich im Gameplay definitiv ein paar Updates benötigt hätte. Doch dazu erzähle ich euch alles ausführlich in meinem ursprünglichen Test zum Release von Sonic X Shadow Generations

Bildmaterial: Sonic X Shadow Generations, SEGA