Square Enix zieht Konsequenzen aus dem Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33

Der Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 hat auch innerhalb der „Final Fantasy“-Fangemeinde für Furore gesorgt. Viele alteingesessene Fans vermissen rundenbasierte Strategie in der Hauptreihe, andere wiederum können damit gar nichts mehr anfangen.

Fakt ist, dass die Serie natürlich einige ihrer erfolgreichsten Spiele rundenbasiert gestaltet hat. Einem aktuellen Bericht von einem Shareholder-Meeting zufolge sind sowohl Investoren als auch Square Enix selbst auf den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 aufmerksam geworden.

Demnach habe sich ein Investor zu Wort gemeldet und vorgebracht, dass er ein neues Dragon Quest oder Final Fantasy gern wieder mit einem rundenbasierten System sehen würde. Als Beispiel wurde der Erfolg von Clair Obscur angeführt.

Laut der Übersetzung von Genki habe ein Vertreter von Square Enix geantwortet, dass man den Erfolg von Clair Obscur zur Kenntnis genommen habe und dass rundenbasierte RPGs der Ursprung von Square Enix seien. Man schätze das Genre und wolle auch in Zukunft derartige Spiele veröffentlichen.

Um „Final Fantasy“ oder „Dragon Quest“ macht die Antwort zwar einen Bogen. Aber genau genommen müssen „Final Fantasy“-Fans gar nicht so lange auf das nächste rundenbasierte Spiel warten. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint im September. Kein Spiel der Hauptreihe natürlich.

Dragon Quest XII: The Flames of Fate wird aber natürlich ein Spiel der Hauptreihe und den ersten Berichten zufolge soll das Spiel traditionsbewusst auch rundenbasiert sein, wenngleich das Kampfsystem überarbeitet werden soll.

Eigentlich ändert sich also: gar nichts. Es ist ja nicht so, als hätte Square Enix komplett damit aufgehört, rundenbasierte RPGs zu entwickeln. Die Projekte sind inzwischen wohl nur unterschiedlich skaliert, um den Zielgruppen gerecht zu werden. In den letzten Jahren waren das beispielsweise Octopath Traveler, Triangle Strategy oder Tactics Ogre: Reborn. Erst 2023 hat Square Enix einen Blogbeitrag mit 12 aktuellen (!) rundenbasierten RPGs veröffentlicht.

via Insider Gaming, Bildmaterial: Square Enix