Der nächste Seitenhieb gegen Nintendo: Sonic-Producer teilt erneut zum Fun-Racer aus

Sonic Racing: CrossWorlds erscheint am 25. September und während die Sonic-Funracer stets gute Arcade-Rennspiele sind, bleiben sie doch zuverlässig hinter „Mario Kart“ zurück, was Verkaufszahlen und Popularität angeht. Wieso also nicht mal ein bisschen in die Offensive gehen?

Schon auf der großen „Summer Game Fest“-Bühne teilte Takashi Iizuka einen kleinen Seitenhieb in Richtung Nintendo aus. In einem neuen Interview legt der „Sonic Team“-Producer jetzt noch einmal nach. Diesmal geht es um die Spielbalance und Items.

So stellte Iizuka klar, dass es in Sonic Racing: CrossWorlds keine Items geben werde, die es SpielerInnen erlauben würden, ständig von einer Verliererposition aus den Sieg zu erringen. Mario Kart ist beliebt und wird gefürchtet für „Comeback-Items“ wie den blauen Stachi-Panzer. Der neue Sonic-Flitzer soll aber das Fahrverhalten in den Vordergrund stellen.

Laut Iizuka wurde das Spiel deshalb zunächst ganz ohne Items konzipiert, wobei der Fokus auf fairen und unterhaltsamen Rennen lag. Erst als das reine Fahrgefühl zufriedenstellend war, begann das Team damit, Items hinzuzufügen und auszubalanciere, erklärte Iizuka gegenüber GamesRadar.

Kein Stress, kein Glück

Nach zahlreichen Spieltests entschied man sich jedoch, alle Items wieder zu entfernen, die zu „stressig für die Spieler“ seien oder es „immer wieder“ ermöglichen, von „einem Rückstand zurückzukommen und zu gewinnen“. Das letztlich gewählte Item-Set soll laut Iizuka „das richtige Maß an Chaotik“ bieten, dabei aber stets als fair wahrgenommen werden.

Bei all den Sticheleien, die sicherlich auch eine gute Werbung für das neue Sonic-Spiel sind, betonte Iizuka zuletzt übrigens auch, dass Mario Kart World und Sonic Racing: CrossWorlds koexistieren können. Beide Spiele würden eine unterschiedliche Erfahrung bieten, sagte Iizuka im Rahmen des Summer Game Fest gegenüber VGC. Mario Kart World habe den Open-World_Ansatz gewählt, während sein Sonic-Racer aus der traditionsreichen Sega-Arcade-Erfahrung schöpfe und klassische Racing-Erfahrung mit modernen und verrückten Ideen kombiniere.

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA