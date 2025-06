Producer Shoichi Matsuzawa über die neue deutsche Lokalisierung von Final Fantasy Tactics

Am 30. September erscheint Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles und erstmals wird der Klassiker dann auch eine neue deutsche Lokalisierung bieten. Wir sprachen mit Producer Shoichi Matsuzawa, wie die Arbeiten an den Lokalisierungen funktionieren und ob man den Übersetzern freie Hand lässt oder konkrete Anweisungen gibt.

Unsere Frage knüpfte an den hervorragenden englischen Lokalisierungen von The War of the Lions und Final Fantasy XII an. „Diese Antwort gilt nicht nur für diesen Titel, sondern grundsätzlich gilt, dass unsere Lokalisierer sich zunächst mit den Nuancen und der beabsichtigten Botschaft des japanischen Originals auseinandersetzen, bevor sie mit der Lokalisierung beginnen“, führt Matsuzawa zunächst in die Arbeit eines Übersetzers ein.

„Was die Details der Ausdrucksweise angeht, vertrauen wir natürlich auf das Urteilsvermögen unserer Lokalisierer. Sie sind sehr darauf bedacht, den Charme des japanischen Originals so gut wie möglich zu bewahren, und erstellen sogar Listen mit Unklarheiten und Fragen, um die Absicht des Textes vollständig zu verstehen“, erklärt Matsuzawa weiter.

Er verpasst natürlich auch nicht die Gelegenheit, auf die neuen Sprachversionen hinzuweisen. „In dieser Version haben wir außerdem erstmals eine Lokalisierung ins Deutsche und Französische hinzugefügt“, so Matsuzawa. Und weiter: „Wir haben einige großartige Übersetzungsteams, die intern in unserem Unternehmen an den Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch arbeiten. Bei Titeln wie diesem, die einen hohen Textumfang haben und viel Hin- und Her-Kommunikation erfordern, waren sie wirklich sehr hilfreich.“

Matsuzawa verweist außerdem auf die neue Sprachausgabe der „Enhanced Edition“ der Neuauflage. Yasumi Matsuno habe das Skript deshalb vollständig überarbeitet. „Das englische Skript basiert auf der hochgelobten Übersetzung von War of the Lions, aber unsere Übersetzer haben noch viele kleine Änderungen vorgenommen, um das Skript für die Sprachaufnahmen zu optimieren. Probiert es unbedingt selbst aus!“

Das könnt ihr am 30. September tun, wenn Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam erscheint. Eine Handelsversion für PS5 und Switch könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.

The original English script:

The War of the Lions and Final Fantasy XII were masterfully localized into English, using very distinct language with a lot of personality. Do you give translators free reign, or do you instruct them beforehand on what kind of style you have envisioned?

Answered by: Shoichi Matsuzawa (Producer)

This answer doesn’t just apply to this title, but basically, we have the localisers wrap their heads around things like the nuance and intended message of the source Japanese before they carry out their localisation work. Of course, when it comes to the details of how something is expressed, we trust our localisers to make the right call, and they have been very considerate of capturing the charm of the source Japanese as much as possible, even collating lists of things that they find unclear and submitting queries so that they can fully understand the intent of the text. We have also added German and French text localisation for the first time in this release!

We have some great translation teams working on English, German and French internally within the company, and for titles like this that contain a high volume of text and generate a lot of back and forth, they have been really helpful.

With the addition of voice acting throughout the Enhanced version of the game, Matsuno-san has undertaken a full review of the Japanese script. The English script is based on the revered WAR OF THE LIONS translation, but our translators have also made a lot of tweaks to better optimise the script for voice acting. Be sure to check it out for yourselves.

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix