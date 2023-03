Das war … Kalenderwoche 11/2023

Spannende Einblicke zu Final Fantasy, die Preispolitik von Nintendo und das neue Harvest Moon standen in dieser Woche im Zentrum. Auch der Videorückblick fällt heute sehr ausführlich aus und deckt eine große Anzahl interessanter Projekte ab. Zum Schluss findet ihr dann noch drei Reviews, ein Retro-Review sowie eine Kolumne. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Interviews zu Final Fantasy XVI (PS5) haben schon viele spannende Details offenbart. Auch um die Spielzeit ging es natürlich. Diese hätte ursprünglich viel kürzer sein sollen, aber die Pläne haben sich inzwischen geändert. Auch der Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi machte spannende Aussagen. Dabei ging es um die Blütezeit japanischer Spiele sowie den Wechsel von Pixel-Art zu CG.

Vor allem in Nordamerika sorgt die Preispolitik von Nintendo für Gesprächsstoff. Dort ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) nämlich teurer als andere Titel. Dieser Schritt wird von Nintendo-Präsident Doug Bowser damit begründet, dass das Spiel viel zu bieten hat.

Seit Natsume die Rechte an Harvest Moon hat, hat die Marke gelitten. Nun gab es zum kommenden Ableger Harvest Moon: The Winds of Anthos die ersten Bilder. Diese wecken nun die Hoffnung, dass es mit der Reihe wieder einen Schritt nach vorne geben könnte.

Es gab auch einige interessante Neuankündigungen in den letzten Tagen. Zunächst für China angekündigt ist das Projekt Persona 5: The Phantom X (Mobil). Auf HD-Pixel-Grafik setzt das Rollenspiel The Legend of Contraria (PC) und Touhou: New World (PS4, PS5, Switch, PC) schafft es in den Westen. Souls-Gameplay und Horror möchte Stray Souls (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) verbinden. Wer sich für eine wilde Comic-Prügelei interessiert, kann sich Toxic Crusaders (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ansehen. Zu den spannenden Neuveröffentlichungen gehörten Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) (Link), The Legend of Heroes: Trails to Azure (PS4, Switch, PC) (Link) und Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix (PS4, PS5, Switch) (Link).

Einen Teaser zum nächsten Neptunia-Spiel veröffentlichte Compile Heart. Im Herbst dürfen wir uns auf The Legend of Nayuta: Boundless Trails (PS4, Switch, PC) freuen. Mit dem 9. Mai hat Dokapon Kingdom: Connect (Switch) bereits den konkreten Termin. Zum Otome-Projekt Charade Maniacs (Switch) könnt ihr euch den Eröffnungsfilm ansehen. Aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) standen zwei weitere Charaktere im Mittelpunkt. Wir sahen dabei die beiden Urgesteine Marshall Law und King in der Vorstellung. Zum NFT-Projekt Symbiogenesis erreichten uns ebenfalls neue Details.

Erstes Gameplay-Material könnt ihr zu Atlas Fallen (PS5, Xbox Series, PC) begutachten. Wie sich Anila in Granblue Fantasy: Versus Rising (PS4, PS5, PC) spielt, seht ihr hier. Einige Gameplay-Szenen gab es aus Hyper Light Breaker (PC) und die Features standen aus Mega Man Battle Network Legacy Collection (PS4, Switch, PC) im Vordergrund. Im Rahmen eines Livestreams erhielten wir viele neue Eindrücke zu CRYMACHINA (PS4, PS5, Switch, PC). Eine nächste Zauberlektion erteilte uns GrimGrimoire OnceMore (PS4, PS5, Switch) und die Visual Novel TRON: Identity (Switch, PC) erscheint am 11. April.

Ein längeres Gameplay-Video erreichte uns zu Layers of Fear (PS5, Xbox Series, PC). Den Start in den Early Access hat The Outlast Trials (PC) konkretisiert und bei Redfall (Xbox Series, PC) setzte man sich mit der Story auseinander. In der Demo zu Resident Evil 4 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) sind versteckte Inhalte entdeckt worden. In den nächsten Tagen könnt ihr wahlweise in das Gothic-RPG Hunt the Night (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) schlüpfen, euch in Mail Time (PS4, PS5, Switch, PC) als Briefträger versuchen oder mit Kana Quest (Switch) Japanisch lernen.

Nächste Woche könnt ihr euch auf die Deluxe Edition mit Rakuen und Mr. Saitou (Switch) freuen. Ebenfalls für Xbox angekündigt wurde Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Auch Ghostwire: Tokyo (PS5, Xbox Series, PC) ist für Xbox unterwegs, die neuen Inhalte erfreuen allerdings auch bisherige Spieler. Über die PC-Features informierte uns The Last of Us Part I, derweil findet Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin seinen Weg auch noch auf Steam. Über die weiteren DLC-Pläne informierten uns Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und DNF Duel (PS4, PS5, Switch, PC) (Link).

Bei Nintendo Switch Online gibt es für Abonnenten inzwischen wieder neue Klassiker. In Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) erwarten euch aktuell spannende Kämpfe. Spannend sind auch die Entwicklungen beim Pokémon-Anime rund um den Abschied von Ash. Seine letzte Episode wird mit einem Trailer und aufwändiger Werbung angekündigt. Jedoch stehen die nächsten Protagonisten bereits bereit. Neue Produkte sind für LEGO Super Mario unterwegs, während auch alte GameCube-Pläne von Nintendo Aufmerksamkeit erhielten.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES. Mit Metroid Prime Remastered (Switch) (zum Testbericht) haben wir bereits das erste absolute Highlight des Jahres. In Ib (Switch, PC) (zum Testbericht) findet ihr psychologischen Horror, welcher mit minimalistischen Designs auskommt. Die Portierung Digimon World: Next Order (Switch, PC) (zum Testbericht) ist in gewisser Weise enttäuschend, aber das Spiel ist nach wie vor spaßig.

Auch ein Retro-Review konnten wir euch in dieser Woche bieten. Wir werfen dabei einen Blick auf Atelier Iris: Eternal Mana aus dem Jahr 2004.

Unsere aktuelle Kolumne dreht sich um Remaster und Remakes. Bremst man so die Innovation aus oder gewinnen dabei alle?