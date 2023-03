CRYMACHINA: FuRyu bietet 30-minütiges Gameplay-Video mit vielen Einblicken

FuRyu und Entwickler Aquria bieten uns jetzt einen ersten ausführlichen Blick auf Crymachina. Man veröffentlichte über 30 Minuten aus dem kommenden Action-RPG beim Dengeki Game Livestream. Das Material seht ihr im Video unten ab Minute 19:34.

Das Action-RPG wird am 6. Juli 2023 in Japan für PlayStation und Nintendo Switch erscheinen, gefolgt von einer Veröffentlichung im Westen im Herbst. Dann erscheint eine weitere PC-Version für Steam.

Der Titel spielt zu einer Zeit, in der die Menschheit schon vor Tausenden Jahren ausgestorben ist. Die Dei ex Machina sind damit beauftragt, die Menschheit nach Eden zurückzubringen. Dabei spielen wir die Geschichte von drei E.V.E nach, die der Psyche verstorbener Menschen nachgebildet und in synthetische Körper gepflanzt wurden.

Drei Hauptcharaktere, zwei Welten

Das Ziel von CRYMACHINA ist es, dass SpielerInnen hinterfragen, was einen Menschen ausmacht. Die emotionale Geschichte soll nicht nur actiongeladene Kämpfe, sondern auch Erkundungen der düsteren Welt Eden ermöglichen.

Das Spiel wechselt zwischendurch von der düsteren Eden-Welt zum Imitationsgarten. Hier können die drei Hauptcharaktere entspannen, ihre Waffen anpassen und herzerwärmende Unterhaltungen führen.

Das Gameplay:

