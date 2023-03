Da bleibt kein Fan-Auge trocken: Ash bekommt großartigen Video-Abschied in der Shinjuku Station

In der aktuellen Staffel Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie konnte Ash nach 25 Jahren endlich Weltmeister werden und hat damit alles erreicht, was ein Pokémon-Trainer erreichen kann.

Nicht nur in Japan war das sozusagen ein popkultureller Meilenstein, aber in Japan natürlich ganz besonders. Ein so großer Erfolg, dass dieser Höhepunkt in Japan sogar in Shibuya auf der Straße vor Menschenmengen auf einer riesigen Leinwand bekannt gegeben wurde. Das japanische Online-Magazin Oricon verglich es mit einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen.

In der berühmten und sehr frequentierten Shinjuku Station bekommt Ash Ketchum jetzt noch einen gebührenden Video-Abschied. Dort läuft auf einer riesigen, langen Leinwand ein Video, das Ashs legendäre Momente aus dem Anime noch einmal zeigt.

Ihr seht dabei verschiedene Openings der Staffeln, viele Szenen aus den jeweils letzten Folgen, ganz besondere Pokémon-Fänge von Ash, die beliebtesten Entwicklungen und auch einige Ausschnitte aus seinen berühmtesten Kämpfen. Ein Video davon könnt ihr euch bei Anipoke ansehen. Eine Langversion sehr ihr unten vom YouTube-Kanal 夫子旅行channel.

Es ist auch Werbung für Ashs letzte Folge. Derzeit ist er auf seiner Abschiedstournee mit einigen Sonderfolgen, die letzte wird am 24. März in Japan ausgestrahlt. Die Ausstrahlung der neuen Staffel beginnt in Japan am 14. April 2023.

Dann übernehmen die neuen Protagonisten Liko und Rory von Ash das Zepter und werden neue Abenteuer erleben. Ihnen zur Seite steht Professor Friedel, schon jetzt so etwas wie ein Fan-Liebling. Er besitzt ein imposantes Luftschiff und wird von Flugkapitän Pikachu begleitet!

Der Video-Rückblick in Shinjuku Station:

