Guilty Gear Strive erscheint mit vielen Neuigkeiten zu DLC-Charakteren auch für Xbox

In den letzten Tagen hat sich einiges getan im Guilty-Gear-Unisversum. Zunächst veröffentlichte Arc System Works Guilty Gear Strive auch für Xbox Series, Xbox One und für PCs im Windows Store. Zum Start ist es natürlich auch im Xbox Game Pass verfügbar. In den Stores gibt es auch ein digitales Bundle gemeinsam mit dem Season Pass 1. Die Ultimate Edition bietet sogar beide kommende Season-Pässe.

Darüber hinaus stellte man mit „Bedman?“ den nächsten Charakter des Season Pass 2 vor. Er wird am 6. April für alle Season-Pass-InhaberInnen verfügbar sein, gemeinsam mit der neuen Battle-Stage „Fairy’s Forest Factory“. Dazu gibt es natürlich auch einen neuen Trailer.

Bei der Arc World Tour 2022 bestätigte Arc System Works außerdem, dass man auch noch einen Season Pass 3 veröffentlichen wird. Als kleinen Teaser gab es dabei auch noch ein Video, das Asuka als vierten und letzten Charakter des Season Pass 2 andeutet.

Guilty Gear Strive für Xbox:

Bedman? im Season Pass 2:

Teaser zu Season Pass 3:

via Gematsu, Siliconera, Bildmaterial: Guilty Gear -Strive-, Bandai Namco, Arc System Works