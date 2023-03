Das HD-Pixel-RPG The Legend of Contraria setzt auf Echtzeit-Action und zahlreiche Charaktere

Der chinesische Entwickler Youyan hat The Legend of Contraria angekündigt – ein HD-Pixel-Art-Action-RPG. Der Titel soll im ersten Quartal 2024 für PCs via Steam erscheinen und neben vereinfachtem Chinesisch auch englische und japanische Sprachoptionen bieten.

Aktive statt rundenbasierte HD-Pixel-Action

So beschreibt man den Titel via Steam-Auftritt:

The Legend of Contraria ist ein Action-Rollenspiel mit exquisiten High-Definition-Pixeln. Es kombiniert eine klassische JRPG-Abenteuergeschichte mit einer 2,5-D-Kampferfahrung. Wir haben eine großartige Mittelerde-Welt geschaffen, in der Spieler erkunden und Abenteuer erleben, Teamkollegen rekrutieren, Geschäfte sammeln und entwickeln, Feinde herausfordern, die Geheimnisse der Welt enthüllen, die Zukunft lenken und ihre eigenen Legenden schmieden können.

Bei der Kombination von HD und Pixel-Art denkt man unweigerlich an die HD2D-Titel aus dem Hause Square Enix – etwa Octopath Traveler und Triangle Strategy. The Legend of Contraria erinnert aber vorrangig visuell an die „Square Enix“-Titel.

Anstatt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem zu setzen, lockt der Titel mit aktiveren, Action-lastigeren Gefechten. „Contraria“ soll diverse Charaktere mit eigenem Fokus und Waffen bieten, zwischen denen SpielerInnen jederzeit wechseln können. Weitere sollen dann in Zukunft folgen.

Für Individualität im Kampf soll zudem die Möglichkeit sorgen, Figuren nach Belieben anzupassen – so schwingt der Magier etwa kurzerhand das Großschwert. Ein erster Trailer konzentriert sich auf die diversen Charaktere und lässt ein paar kurze Einblicke auf die Kämpfe zu.

Der erste Trailer zu The Legend of Contraria

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Contraria, Youyan