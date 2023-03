Mr. Saitou und Rakuen erscheinen in einer Deluxe Edition in wenigen Tagen für Switch

Am 23. März wird Laura Shigihara nicht nur Rakuen für Nintendo Switch veröffentlichen, sondern in einer Deluxe Edition auch das neue Mr. Saitou sowie eine Film Collection beilegen.

In Rakuen spielt ihr einen Jungen, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er verarbeitet die Ereignisse, indem er mit seiner Mutter in eine Fantasiewelt eintaucht – und so letztlich sogar seinen Mitpatienten hilft. Eine herzerwärmende Story, ein kampffreies Abenteuer, wunderliche Verliese und unheimliche Rätsel und ein Soundtrack mit mehreren Vokalsongs sind versprochen.

Mr. Saitou ist ein kleines Spiel über einen ganz normalen Angestellten, der darum kämpft, in seinem Leben voller Überstunden und sozialer Isolation einen Sinn zu finden. Nach einem Unfall, der ihn ins Krankenhaus bringt, wird Mr. Saitou in eine seltsame Fantasie-Welt entführt. Dort nimmt ihn ein unerwarteter, neuer Freund mit auf ein lebensveränderndes Abenteuer.

Mr. Saitou wird am 23. März auch für PC-Steam erscheinen, wo es Rakuen natürlich schon lange gibt. Am selben Tag wird es auch Bestandteil der Veröffentlichung von Rakuen für Nintendo Switch sein. Der neue Trailer stellt euch die Deluxe Edition für Nintendo Switch vor!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Mr. Saitou, Laura Shigihara