Charade Maniacs: Seht euch das Eröffnungsvideo des erstmals lokalisierten Otome an

Nach der gelungenen Überraschung zum Valentinstag hat Idea Factory International jetzt den Opening Movie zum Otome Charade Maniacs veröffentlicht. Das Spiel erschien in Japan ursprünglich schon 2018 für PlayStation Vita, wurde aber bisher nie lokalisiert.

Idea Factory veröffentlicht es im Sommer im Westen auf Nintendo Switch. Versprochen ist auch eine physische Version: Die könnt ihr euch bei Amazon* sogar schon vorbestellen.

Schlüpfen Sie in die Rolle von Hiyori Sena, einer Highschool-Schülerin, die von einer maskierten Gestalt entführt wurde. Zusammen mit neun anderen Personen ist sie in der mysteriösen Welt von Arcadia gefangen und wird von ihrem Entführer gezwungen, zusammen mit den anderen Entführten in Theaterstücken mitzuspielen.

Zu allem Übel gibt es auch noch einen Verräter unter den Darstellern! In dieser dramatischen Suche nach Wahrheit und Romantik blüht die Liebe auf und hinter der Bühne. Wem können Sie trauen?