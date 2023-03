Hier ist euer erster Blick auf das neue Harvest Moon: The Winds of Anthos

US-Publisher Natsume Inc. hat bereits im Dezember ein neues Harvest Moon angekündigt – und irgendwie hatte man da schon wieder ein ungutes Gefühl. Zur Ankündigung von Harvest Moon: The Winds of Anthos gab es weder einen Trailer noch Screenshots.

Heute holt man zumindest das mit den Screenshots nach. Und es hätte durchaus schlimmer kommen können. Zumindest optisch macht das neue Harvest Moon noch keinen völlig verkorksten Eindruck. Die ersten Bilder zeigen Tiere, die Farm und den Abenteurer auf … neuen Abenteuern.

Fünf verschiedene Orte könnt ihr im Spiel erkunden, jeder davon bietet eigene Jahreszeiten, unterschiedliche Böden und BewohnerInnen. Ihr sucht Irrlichter, wilde Tiere und Minen, kümmert euch um Vieh wie Schafe, Kühe und Hühner. Fünf verschiedene Junggesellen und fünf verschiedene Jungesellinnen erwarten euch. Haustiere stehen an eurer Seite und ihr könnt fleißig kochen.

„Das 25-jährige Jubiläum von Harvest Moon wäre ohne Harvest Moon nicht vollständig: The Winds of Anthos“, sagt Hiro Maekawa, Präsident und CEO von Natsume Inc. „Dieser neue Teil ist die Krönung von über 30 Spielen“, so Maekawa selbstbewusst.

Einen Termin gibt es bisher ebenso wenig wie Plattformangaben.

Natsume Inc. ist im Besitz der Namensrechte der traditionsreichen Serie, die ursprünglich von Marvelous entwickelt wurde. Schon seit vielen Jahren veröffentlicht Marvelous die Serie im Geiste als Story of Seasons. Natsume Inc. nutzt die Namensrechte, um selbst Harvest-Moon-Titel zu veröffentlichen.

Bildmaterial: Harvest Moon: The Winds of Anthos, Natsume Inc.