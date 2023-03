Jack und Co. starten mit Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin auf Steam durch

Das durchaus schon jetzt ein bisschen kultige Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin wird am 6. April 2023 auf einer weiteren Plattform verfügbar sein. PC-Fans dürfen dann bei Steam zugreifen. Bislang war das Spiel nur im Epic Games Store verfügbar, darüber hinaus natürlich auf PlayStation und Xbox.

Seit Januar ist mit „Different Future“ der dritte und letzte DLC zum Spiel erhältlich. Ob Stranger of Paradise darüber hinaus eine Zukunft hat, liegt laut Tetsuya Nomura daran, ob ihr euren Freunden davon erzählt!

„Wenn ihr das wollt, dann würde es sicherlich helfen, wenn eine Person, die sich das hier ansieht, die Nachricht an 10 andere Personen weitergibt. […] Ich persönlich würde sehr gerne wieder mit Mr. Kumabe von Koei Tecmo zusammenarbeiten“, so Nomura vor einigen Wochen.

In unserem ausführlichen Review erfahrt ihr, ob das Hauptspiel Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin halten kann, was es verspricht, und ob das Spin-off an Final-Fantasy-Qualitäten anknüpfen kann.

Der neue Recap-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix, Koei Tecmo, Team Ninja