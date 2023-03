Capcom stellt neue Features der Mega Man Battle Network Legacy Collection vor

Beim Capcom Spotlight beglückte Capcom kürzlich Mega-Man-Fans mit neuem Material zu Mega Man Battle Network Legacy Collection. Director Masakazu „Mr. Famous“ Eguchi stellte dabei einige neue Features vor.

Alle 499 Patch-Karten, die für Mega Man Battler Network ab Teil 4 erstellt wurden, sind in der Sammlung enthalten. Zuvor waren diese Karten nur in Japan erhältlich und mussten in das Spiel eingescannt werden. Außerdem können SpielerInnen, die sich auf die Geschichte von Lan und seinem Navi, MegaMan.EXE, konzentrieren wollen, jetzt den neuen Buster-MAX-Modus verwenden, der für Online-NetBattles automatisch deaktiviert wird.