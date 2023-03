Sea of Stars: Das äußerst sympathische Retro-RPG soll auch für Xbox erscheinen

Das rundenbasierte und ziemlich sympathische Sea of Stars wurde vom Entwickler Sabotage Studio nun auch für Xbox Series und Xbox One angekündigt. Vom Game Pass ist noch keine Rede. Bisher war der Titel lediglich für PS4, Nintendo Switch und PCs via Steam versprochen. Sea of Stars oll am 29. August 2023 erscheinen.

Ab sofort können SpielerInnen Sea of Stars außerdem schon vorab auf Nintendo Switch testen. Denn Nintendo hat erst kürzlich eine Demo zum Titel veröffentlicht, die uns gleich zu Beginn zwischen den beiden Charakteren Zale und Valere wählen lässt. Die beiden befinden sich auf dem Weg zur Gespensterinsel, wobei wir sie in der Demo begleiten.

Spannende Kämpfe und freie Erkundung

Sea of Stars verspricht spannende rundenbasierte Kämpfe sowie freie Erkundungsmöglichkeiten durch Schwimmen, Springen und Klettern. Dutzende Charaktere und Handlungsstränge sollen für eine faszinierende Reise sorgen, doch auch die Nebenquests warten mit Aktivitäten wie Segeln, Kochen, Angeln oder dem Brettspiel „Räder“.

Der Xbox-Trailer

