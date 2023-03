Ab geht die Post: In Mail Time dürft ihr ab April die Rolle des quirligen Briefträgers übernehmen

Das exotische Briefträger-Abenteuer Mail Time soll am 27. April 2023 für PCs via Steam, Epic Games Store und GOG erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt, im Sommer dieses Jahres, soll der Titel dann auch für PlayStation und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Dies gaben der Publisher Freedom Games und der Entwickler Kela Van Der Deijl bekannt. Der Titel soll 19,99 Euro kosten und unter anderem auch eine deutsche Lokalisierung bieten.

Briefträger haben es manchmal nicht leicht

In Mail Time übernehmt ihr die Rolle eines quirligen Briefträgers, welcher in verschiedenen Waldgebieten Briefe und andere Sendungen ausliefern soll. Das unterschiedliche und teils schwer zugängliche Terrain will geschickt überwunden werden, damit alle Briefe und Pakete sicher an ihren Bestimmungsort gelangen.

Mit 15 unterschiedlichen Charakteren, einer bunten und interessant gestalteten Welt und unzähligen Anpassungsmöglichkeiten will Mail Time die SpielerInnen begeistern und in seine Welt ziehen.

Der Ankündigungstrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Mail Time, Freedom Games, Kela Van Der Deijl