The Last of Us Part I: Diese Neuerungen bietet die PC-Version neben Dualsense-Support

Am 28. März erscheint The Last of Us Part I per Steam und Epic Game Store endlich auch für PCs. Nun sind auch die Specs und Features der PC-Version bekannt. Ein neuer Trailer untermalt die Verbesserungen.

Specs, Features und DualSense-Unterstützung

Die PC-Version von The Last of Us Part I wird grundsätzlich dieselben Inhalte bieten, wie die PS5-Version. Dazu gesellen sich aber speziell an die PC-Optimierung angepasste Features. Unter anderem wird der Titel AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution und V-Sync unterstützen.

Auch Texturenqualität, Schatten, Reflektionen und mehr sollen manuell justierter sein. Nicht zuletzt bietet die PC-Version 4K-Auflösung und unterstützt 21:9- sowie 32:9-Bildschirme.

Die Specs auf einem Blick:

Außerdem wartet die PC-Version mit „DualSense Wireless-Controller“-Unterstützung auf. SpielerInnen können entsprechend auch hier vom haptischen Feedback und den dynamischen Triggern des PS5-Controllers profitieren. Davon ab unterstützt der Titel aber auch diverse andere Controller, wie den DualShock-4-Wireless-Controller. Die Steuerung ist dabei komplett individuell anpassbar.

Übrigens: Mit der HBO-Adaption von The Last of Us feiert das Franchise gerade große Zahlen, die sich nicht zuletzt in der vielfachen Steigerung der Verkaufszahlen von Remaster und Remake des ersten Videospiel-Ablegers widerspiegeln.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog