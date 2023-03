The Legend of Heroes: Trails to Azure: Launchtrailer zeigt die letzte Hoffnung für Crossbell

Ab heute ist nach jahrelanger Wartezeit The Legend of Heroes: Trails to Azure im Westen für PS4, Switch und PCs via Steam, Epic Games Store und GOG erhältlich. Zur Feier des Tages darf der Launchtrailer von NIS America natürlich nicht fehlen.

The Legend of Heroes: Trails to Azure ist der zweite Teil der Crossbell-Duologie. So solltet ihr euch zuerst The Legend of Heroes: Trails from Zero widmen, bevor ihr euch in dieses Abenteuer stürzt.

Die Special Support Section ist zurück! Weitere Teammitglieder helfen bei den zahlreichen Fällen. Wie wird diese zusammengewürfelte Gruppe mit den aufkommenden Bedrohungen für die politische Stabilität von Crossbell umgehen? Wird ihr Team die Herausforderung meistern können?

Der Launchtrailer zu The Legend of Heroes: Trails to Azure:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails to Azure, NIS America, Falcom