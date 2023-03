Layers of Fear: Neuer Gameplay-Trailer zeigt neue Mechaniken und aufgebesserte Grafik

Der Entwickler Bloober Team und der Publisher Anshar Studios haben neben einem neuen 11-minütigen Gameplay-Trailer auch einige neue Screenshots zum kommenden Horror-Highlight Layers of Fear veröffentlicht.

Der neue Trailer soll uns speziell die neuen Gameplay-Mechaniken und die grafischen Neuerungen veranschaulichen. Eine spielerischen Neuerungen ist die Laterne, die sich bei der „Konfrontation mit den Ängsten, die in der Geschichte des Spiels lauern“, als nützlich erweisen soll.

Die Unreal Engine 5 ermöglicht Ray Tracing, HDR und 4K-Auflösung, zudem macht man vom Lumen-System gebrauch. Auch die Musik des Spiels wurde aktualisiert: Arek Reikowski hat einen „hypnotischen Soundtrack komponiert, der dem Spiel eine zusätzliche Ebene der Spannung verleiht“.

Layers of Fear wird als Nexus dienen, an dem die überarbeiteten Geschichten des ursprünglichen Layers of Fear und Layers of Fear 2 zu einem einzigen, einheitlichen Erlebnis verschmelzen, das um neue Originalkapitel erweitert wird.

Layers of Fear baut auf die Grundlagen von Layers of Fear und Layers of Fear 2 auf, soll aber „eine überraschende neue Handlung“ und eine Entwicklung des Gameplays bieten. Layers of Fear soll im Juni 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen.

Der neue Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Layers of Fear, Bloober Team, Anshar Studios