Pokémon-Anime: Das ist Amethyo und seine Gruppe, auf die Liko und Rory in der neuen Staffel treffen

Es ist Freitag – da wird in Japan nicht nur die neue Pokémon-Folge ausgestrahlt, sondern es gibt (in den letzten Wochen) zuverlässig auch neue Details zur neuen Staffel, die mit den neuen Helden Liko und Rory an den Start geht.

Heute stellt man uns die mysteriöse „Explorers“-Gruppe vor. Ihr Anführer ist Amethyo, das von einem Azugladis begleitet wird. Amethyo ist für aufmerksame Beobachter kein Neuling – ein Poster zur neuen Staffel zeigte ihn bereits im Hintergrund.

An seiner Seite stehen Zir mit seinem Pokémon Rizeros sowie Conia mit einem Entoron. Die Namen sind natürlich vorläufig und vorbehaltlich der offiziellen Übersetzung. Aber fest steht: Die drei umkreist eine unangenehme, finstere Aura. Sind sie der Ersatz für Team Rocket?

Darüber hinaus wird Gurumin vorgestellt, der offensichtlich ein Kostüm trägt. Seine Identität ist noch unbekannt. Außerdem präsentiert man uns den PokéTuber Rick vom Kanal The Power of Us. Beide Charaktere dürften im Zusammenhang stehen.

Nach mehr als 25 Jahren gelang es Ash endlich Weltmeister zu werden. In Japan ist Ash Ketchum derzeit auf einer Abschiedstournee mit elf Sonderfolgen. Die letzte Folge wird in Japan am 24. März 2023 ausgestrahlt. Einige Bilder aus der letzten Folge hatte The Pokémon Company bereits veröffentlicht. Am 14. April starten in Japan dann Rory und Liko in neue Abenteuer. Für den Westen gibt es noch keinen konkreten Termin.

Der neue Trailer zum neuen Anime:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via The Pokémon Company, Serebii, Bildmaterial: The Pokémon Company