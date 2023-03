Nintendo zum Preis von Zelda Tears of the Kingdom: „Schauen, was das Spiel zu bieten hat“

Der Preispunkt von 69,99 US-Dollar von Zelda: Tears of the Kingdom schlug vor einigen Wochen hohe Wellen. Vor allem in den USA, wo bisher kein Switch-Spiel mehr als 59,99 US-Dollar gekostet hatte. Hier in Europa wurde das nicht so hochgekocht, denn schon Breath of the Wild feierte hierzulande sein Debüt im eShop für 69,99 Euro.

Nintendo verneinte damals auf Anfrage, dass Zelda der Anfang eines Preistrends sei. Stattdessen will Nintendo erstmal „von Fall zu Fall“ entscheiden, wie man in einem Statement erklärte. „Wir legen den empfohlenen Verkaufspreis für jedes Nintendo-Produkt von Fall zu Fall fest“, hieß es von einem Nintendo-Vertreter.

Anlässlich der Eröffnung von Super Nintendo World in Los Angeles sprach Nintendo-Präsident Doug Bowser mit The Associated Press, dabei ging es auch noch einmal um den Preis von Zelda. „Wir schauen uns an, was das Spiel zu bieten hat. Ich denke, die Fans werden feststellen, dass es ein unglaublich umfassendes, tiefgreifendes Erlebnis ist“, rechtfertigt Doug Bowser zunächst.

„Der Preis spiegelt die Art der Erfahrung wider, die die Fans erwarten können, wenn sie dieses spezielle Spiel spielen“, so Bowser weiter. Zelda ist also selbst innerhalb der Nintendo-Familie ein herausragendes Spiel, das die paar Dollar mehr verdient hat, so der Tenor.

„Das ist nicht unbedingt ein Preis, den wir für alle unsere Titel vorsehen“, so Bowser. Aber er sagt auch: „Es ist eigentlich ein ziemlich übliches Preismodell, entweder hier oder in Europa oder in anderen Teilen der Welt, wo die Preise je nach Spiel variieren können.“

Übrigens könnt ihr Zelda: Tears of the Kingdom auch deutlich günstiger haben. Die Lösung bietet ironischerweise Nintendo selbst. Die Game-Coupons von Nintendo gibt es schon lange. Für 99 Euro respektive 99 US-Dollar könnt ihr euch zwei dieser Coupons kaufen, die ihr dann für zwei Spiele einlösen könnt. Zelda: Tears of the Kingdom ist hier auch Teil der Aktion.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo