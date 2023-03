Sonntagsfrage: Sollten die Waffen in Zelda: Tears of the Kingdom wieder zerbrechen?

Bereits in weniger als zwei Monaten erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Switch. Dennoch wissen wir bis dato so gut wie nichts aus dem Spiel. Bislang hat Nintendo nur wenige Trailer oder anders Bildmaterial veröffentlicht. Wie genau die Welt sich verändert hat, ob es Dungeons geben wird und ob das Gameplay-System aus Breath of the Wirld übernommen wird, ist noch unbekannt.

Auf letztes blicken wir in der heutigen Sonntagsfrage ein wenig mehr und möchten von euch wissen, ob ihr das Gameplay-System aus dem Vorgänger auch in Tears of the Kingdom sehen möchtet. In Breath of the Wild führte Nintendo ein anderes Waffensystem ein. Dieses sorgte dafür, dass Waffen eine bestimmte Haltbarkeit besaßen und nach einer bestimmten – teilweise sehr schnellen – Zeit zerbrachen.

Das sorgte nicht bei allen SpielerInnen für positives Feedback und wird oft als größter Kritikpunkt genannt. Doch war das System wirklich nicht so gut oder müsste Nintendo nur an ein paar Stellschrauben drehen, um es zu verbessern?

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 12. März