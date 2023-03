TRON Identity: Die Visual Novel zum Kult-Franchise erscheint im April für Switch und PCs

Wie Entwickler Bithell Games nun bekannt gab, soll TRON: Identity am 11. April 2023 für Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Aus Anlass der baldigen Veröffentlichung der Visual Novel hat der Entwickler auch gleich einen neuen Gameplay-Trailer präsentiert.

Bei TRON: Identity handelt es sich um eine Visual Novel, welche das TRON-Universum erweitern soll. Der Titel soll die besondere Atmosphäre des Kult-Franchise gekonnt vermitteln und einen neuen Blick auf diese geheimnisvolle digitale Welt ermöglichen.

Unterschiedliche Enden und Puzzles

Der Entwickler gab außerdem bekannt, dass das Spiel mehrere unterschiedliche Enden haben wird. Je nach Spielentscheidung verändert sich also der Spielverlauf und dahingehend auch das Ende des Abenteuers. Auch diverse Puzzles sollen eine größere Rolle spielen und den Spielverlauf zusätzlich auflockern.

Der aktuelle Gameplay-Trailer

