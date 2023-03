Stray Souls möchte Soulslike-Gameplay ins Horror-Genre bringen und erscheint im Herbst

Der Entwickler Jukai Studio und der Publisher Versus Evil haben den Horror-Schocker Stray Souls angekündigt. Stray Souls soll noch diesen Herbst für PlayStation, Xbox und PCs via Steam erscheinen.

Klassischer Horror mit großen Vorbildern

Bei Stray Souls handelt es sich um ein Horror-Erlebnis, welches in der Third-Person-Perspektive gespielt wird und das sich ganz klar an den Klassikern des Horror-Genres orientiert. Speziell die Silent-Hill-Reihe kommt beim Betrachten der ersten Screenshots sofort in den Sinn.

Die Geschichte von Stray Souls spielt in der abgelegenen und verfluchten Stadt von Aspen Falls. Im Spiel übernimmt man die Rolle von Daniel, einem durchschnittlichen Teenager, welcher das Haus seiner verstorbenen Großmutter erbt und daraufhin schon bald dem puren Bösen entgegentreten muss.

Mit dutzenden furchteinflößenden Gegnern, spannenden und fordernden Puzzles und nervenaufreibenden Bosskämpfen, möchte Stray Souls alle Fans des Horror-Genres glücklich machen und neue Maßstäbe in Sachen Horror setzen.

Ein bisschen Souls steckt natürlich auch in Stray Souls. Das Gameplay sei inspiriert von klassischen Horror-Titeln, verbinde aber auch die Präzision aus Soulslikes mit einem modernen Anstrich.

Der Ankündigungstrailer

