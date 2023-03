Tekken 8: Marshall Law zeigt seine Martial-Arts-Künste im neuen Trailer

Das potenzielle Beat’em-Up-Highlight Tekken 8 hat zwar noch nicht einmal einen festen Veröffentlichungstermin, doch nach und nach stellt Bandai Namco alle spielbaren Kämpfer und Kämpferinnen vor. Bislang konnten wir einen Blick auf Paul Phoenix, Nina Williams, Kazuya Mishima und Jin Kazama werfen.

Serien-Urgestein mit berühmtem Vorbild

Im aktuellen Gameplay-Trailer stellen die Verantwortlichen nun Tekken-Urgestein und Martial-Arts-Künstler Marshall Law vor. Marshall ist bereits seit dem ersten Tekken-Ableger ein fester Bestandteil der Kämpferriege und glänzt mit extrem schnellen und effektiven Moves, die seine Gegner kurzerhand direkt auf die Bretter schicken.

Das Charakter-Design von Marshall Law ist ein Tribut an den Martial-Arts-Künstler und Filmstar Bruce Lee. Speziell der Kampfstil von Marshall Law erinnert sofort an das im Jahre 1973 verstorbene Vorbild. Tekken 8 soll für PS5, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen.

Marshall Law im neuen Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco