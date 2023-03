Aksys Games bringt den Social-Thriller Inescapable im Herbst nach Europa

Aksys Games und der finnische Entwickler Dreamloop Games werden Inescapable: No Rules, No Rescue im Herbst in Europa für PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch und PC-Steam veröffentlichen.

Neben der Konkretisierung des Veröffentlichungszeitraums wissen wir nun auch, dass es eine physische Version geben wird. Im Aksys Europe Store ist diese bereits vorbestellbar, doch auch im breiten Handel wird sie offensichtlich erscheinen. Amazon listet sie* bereits.

Das Murder-Mystery-Spiel spielt auf einer tropischen Insel, wo elf Teilnehmer gezwungenerweise in einer Reality-TV-Show teilnehmen müssen. Es gibt keine Regeln und kein Entkommen. Am Schluss winkt eine halbe Million Dollar, wenn man überlebt. Wie weit werden die Teilnehmer gehen?

Ein alter Trailer:

Bildmaterial: Inescapable, Aksys Games, Dreamloop Games