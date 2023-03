Persona 5: The Phantom X überraschend angekündigt, aber es gibt einen kleinen Haken

Nach dem großen Erfolg von Persona 5 warten viele Fans auf einen Nachfolger. Doch statt einer Ankündigung von Persona 6 folgt zunächst Persona 5: The Phantom X, das in eine etwas andere Richtung schlägt.

Als Publisher tritt Perfect World Gamesin Erscheinung, während sich Black Wings Game Studio um die Entwicklung kümmert. Sega und Atlus finden hier keine Nennung, wollen die Entwicklung aber mit Argusaugen überwachen.

Man ahnt es: Der Titel wird nicht für Konsolen, sondern für iOS und Android entwickelt. Für viele Konsolenfans ist das eine Enttäuschung, dabei kann der Mobile-Ableger aber zumindest optisch schon mal beeindrucken.

Es handelt sich natürlich um einen Free-to-play-Titel, doch wie für Mobile-Games üblich wird es einen Ingame-Shop geben, in dem Items für Echtgeld erworben werden können.

Die Verantwortlichen haben noch nicht verraten, wann Persona 5: The Phantom X erscheinen wird. Vor der Veröffentlichung wird es ab dem 29. März 2023 eine Testphase geben, allerdings zunächst nur in China.

Die Story zu Persona 5: The Phantom X

Persona 5: The Phantom X basiert auf der Welt von Persona 5 und spielt ebenfalls in Tokyo. Die Geschichte folgt allerdings einer neuen Gruppe an Phantom-Dieben. Der Art-Stil wurde vom Hauptableger übernommen, aber das Gameplay wurde für Smartphones optimiert.

Das Thema des Spiels ist das „Verlangen“. Im Mittelpunkt der Story stehen SchülerInnen, deren Personas erwachen. Dabei stehen ein alter Mann mit langer Nase, den viele als Igor kennen dürften, eine sprechende Eule und ein seltsamer Unterwasser-Raum in Verbindung miteinander.

Es wird zudem wieder eine Welt geben, die nicht der Realität entspricht und in der die Phantom-Diebe entfliehen können. In der Freizeit können die SchülerInnen zahlreichen Aktivitäten wie Baseball, Kino und anderen Dingen nachgehen. Auch die Schule wird wieder ein zentraler Ort sein.

Die passenden Trailer zum Persona-Titel

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World Games/Black Wings Game Studio