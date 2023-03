Touhou: New World: Ankündigungsvideo und Veröffentlichungsdatum für Switch und PCs

Das Action-RPG Touhou Shinsekai: Longing for an alternative world wird im Westen offiziell unter dem Namen Touhou: New World erscheinen. Laut einer aktuellen Meldung des Publishers XSEED wird der Titel digital am 13. Juli weltweit für Nintendo Switch und für PCs via Steam erhältlich sein. Die Versionen für PlayStation 4 und PlayStation 5 sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Entwickelt von Ankake Spa, den Machern des 2016 erschienenen Touhou: Scarlet Curiosity, ist Touhou: New World der nächste spannende, von Fans entwickelte Teil, des sich ständig weiterentwickelnden Touhou-Project-Universums.

Rückkehr nach Gensokyo

Touhou: New World bringt euch zurück nach Gensokyo, einer übernatürlichen Welt, die sowohl von Menschen als auch von den als Yōkai bekannten Geistern bewohnt wird. Obwohl das Leben der Bewohner alles andere als idyllisch ist, verläuft ihr Leben relativ ereignislos. Eines Tages wird jedoch die mystische Barriere, die ihre Welt schützt, von einem Außenseiter durchbrochen.

Der Übeltäter ist besessen und will sowohl Gensokyo als auch die andere Welt ins Chaos stürzt. Es ist die Aufgabe des Schreinmädchens Reimu und ihrer magischen Freundin Marisa, die wahre Quelle des Chaos aufzudecken und den Frieden in beiden Welten wiederherzustellen. Dabei müssen sie magischen Geschossen ausweichen und gegen eine ganze Schar mystischer Kreaturen kämpfen!

In Touhou: New World werden über 30 bekannte Charaktere aus der Touhou Project-Serie auftreten. Zusätzlich zu den Protagonisten Reimu und Marisa bekommt Sumireko Usami einen Auftritt. Sie hegt eine starke Bewunderung für die Welt Gensokyo.

Ihr erforscht verschiedene Gebiete und könnt von den Bewohnern der Welt Aufträge annehmen. Wenn ihr diese Aufgaben erfüllt, erhaltet ihr Edelsteine als Belohnung, mit denen ihr Werte verbessert oder seltene Ausrüstungsgegenstände bekommt.

via Gematsu, Bildmaterial: Touhou: New World, Marvelous, XSEED Games, Ankake Spa