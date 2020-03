Das war… Kalenderwoche 11/2020

Das Coronavirus beherrscht aktuell die Schlagzeilen, auch die Gaming-Branche ist davon betroffen. Aber trotz allem findet ihr hier auch alle anderen, weitaus erfreulicheren Meldungen der Woche. Zudem findet ihr zum Schluss noch drei neue Reviews, eine Analyse zur Rechenleistung von Konsolen, die letzten Artikel unserer Games of the Decade und die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Innerhalb weniger Tage sorgt das Coronavirus dafür, dass die Gesellschaft mehr und mehr zum Stillstand kommt. Veranstaltungen werden abgesagt, die persönliche Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Nun wurde auch die E3 2020 abgesagt, die Gaming-Messe hätte vom 9. bis zum 11. Juni in Los Angeles stattgefunden. Nun planen diverse Publisher einen digitalen Auftritt, aber die genauen Pläne sind hier noch nicht gemacht.

Damit widmen wir uns erfreulicheren Meldungen der Woche. Nintendo und LEGO haben mit LEGO Super Mario eine interessante Kollaboration angekündigt. Die geplante Produktlinie holt euch das Mario-Universum noch in diesem Jahr als LEGO ins Wohnzimmer. Neu veröffentlicht wurden in dieser Woche Nioh 2 (PS4) (Launchtrailer, Eröffnungsfilm) und My Hero One’s Justice 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Launchtrailer, neuer Charakter-Trailer). Für PlayStation 4 und Nintendo Switch ist Dead or School inzwischen auch erhältlich und Doom Eternal (PS4, Xbox One, PC) folgt dann in der nächsten Woche und später für Nintendo Switch.

Neue Einblicke in Animal Crossing: New Horizons (Switch) zeigen uns die charakter– und umgebungsbezogenen Gestaltungsmöglichkeiten des Spiels. Ende Monat wollen die Phantomdiebe in Persona 5 Royal (PS4) auch hierzulande die Welt verändern, Anfang April stehen schwierige Entscheidungen in Disaster Report 4: Summer Memories (PS4, Switch, PC) an und Ende April pflegt ihr dann die Beziehungen in Sakura Wars (PS4). Die nächsten beiden Charaktere präsentiert wurden aus One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link 1, Link 2), die Kämpfer-Riege aus dem Character Pass 1 von Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC) seht ihr hier und 20 Minuten Gameplay inklusive Bosskampf könnt ihr euch zu Trials of Mana (PS4, Switch, PC) anschauen.

Vor dem Start der Beta-Phase gibt es ein neues Video zu Genshin Impact (PS4, Switch, PC, Mobil), welches die Welt zeigt. Je ein Web-Commercial veröffentlicht wurde zu The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki (PS4) (Link) und The Legend of Heroes: Zero no Kiseki (PS4) (Link), zudem ist eine Demo zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PC, Switch) ab sofort erhältlich. In Japan folgt in wenigen Tagen eine Switch-Portierung von Megadimension Neptunia VII, zu uns schafft es auch die Switch-Version von Little Busters! Converted Edition und eine physische PlayStation-4-Version von Azure Striker Gunvolt: Striker Pack. Die Comic-Legende Spawn schafft es als DLC-Kämpfer in Mortal Kombat 11 (PS4, Switch, Xbox One, PC). Zu Mein Nachbar Totoro gibt es in Japan zudem inzwischen eine kleine Touristen-Attraktion.

Damit kommen wir zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Mit Saitamas Unterstützung kommt One Punch Man: A Hero Nobody Knows (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) daher, aber leider konnte uns auch die Anwesenheit des Glatzkopfs nicht vom Spiel überzeugen. Gut unterhalten wurden wir mit Darksiders Genesis (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht), obwohl das Spiel für die Reihe neue Wege beschreitet. Sehr gut gefallen hat uns die Switch-Umsetzung von Metro Redux (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht). Hier wurde gute Arbeit geleistet.

Was verbirgt sich eigentlich hinter den TeraFLOPS, welche bei neuen Konsolengenerationen zunehmend herumgereicht werden? Genau darum dreht sich unser aktuelles Special, welches erklärt, wie dieser Wert zustande kommt und weswegen dieser in der Praxis nicht viel aussagt.

Den Abschluss gefunden hat in dieser Woche unsere Artikelreihe zu den Games of the Decade. Mit Fayt und Ruben haben noch unsere beiden letzten Teammitglieder ihre Favoriten genannt.

In der aktuellen Sonntagsfrage geht es nochmals um LEGO und die Kollaboration mit Super Mario. Wenn ihr die Wahl hättet, welche weiteren LEGO-Sets zu Videospielmarken würdet ihr euch wünschen? Stimmt ab und diskutiert mit!