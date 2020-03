Azure Striker Gunvolt: Striker Pack erscheint auch für PS4 physisch im Westen

Im Februar hatte Inti Creates hat die Veröffentlichung von Azure Striker Gunvolt: Striker Pack für PS4 bekannt gegeben. Dieses Bundle beinhaltet Azure Striker Gunvolt sowie Azure Striker Gunvolt 2. Beide Spiele feierten ihr Debüt auf Nintendo 3DS und erschienen später auch auf Nintendo Switch.

Am 23. April 2020 feiern sie ihre Premiere digital auf PlayStation. Die physische PS4-Version erscheint am 28. April 2020 im Westen. Laut Inti Creates soll es eine Reihe von neuen Features, Verbesserungen und Bonusinhalte geben. In Japan war eine physische PS4-Version bereits angekündigt. Nun hat Nighthawk Interactive auch für den Westen die Pläne für eine physische Veröffentlichung publik gemacht. In Nordamerika könnt ihr sie zum Beispiel über Play-Asia* oder Videogamesplus.ca vorbestellen*, für Europa gibt es noch keine konkreten Infos.

In „Azure Striker Gunvolt“ nutzt du Gunvolts flinke Beweglichkeit und sein Repertoire elektrischer Angriffe, um mit deinen Feinden kurzen Prozess zu machen. Als Adept, der übernatürliche Septimal-Kräfte besitzt, kämpft Gunvolt für die Freiheit des Landes vom tyrannischen Regime des riesigen Multikonzerns Sumeragi und gegen die Invasion einer Gruppe von ungeheuer mächtigen Adepten namens Eden.

Beide Spiele sollen mit 60fps laufen und außerdem sind alle DLC-Inhalte bereits enthalten. Es gibt einen neuen Song vom Virtual-Idol Lumen (VA: Megu Sakuragawa) und überarbeitete Charakter-Modelle, ebenso wie eine angepasste Benutzeroberfläche. An der Spielbalance und einigen Gameplay-Schrauben wurde ebenfalls gedreht.

Für Nintendo Switch ist Azure Striker Gunvolt: Striker Pack bereits erhältlich. Auch hier gibt es für Fans eine physische Verkaufsversion, zum Beispiel bei Amazon*.

via Gematsu, Bildmaterial: Azure Striker Gunvolt: Striker Pack, Inti Creates