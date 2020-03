Dead or School ist jetzt in Europa für PS4 und Nintendo Switch erhältlich

Marvelous hat den Launchtrailer zu Dead or School veröffentlicht. Das post-apokalyptische Hack-and-Slash-RPG ist ab sofort auch im Westen für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Bei Steam ist der Titel seit letztem Jahr verfügbar.

In Japan gibt es die Konsolenversionen bereits physisch mit englischen Texten, zum Beispiel bei Amazon Japan* oder Play-Asia*. Aber auch für Europa hat Marvelous eine physische Fassung parat, die ihr euch derzeit noch bei Amazon sichern* könnt. Das Boxart der europäischen PEGI-Fassung, übrigens das gleiche wie in Japan, seht ihr rechts.

Unser Test zum Spiel ist übrigens auch in Arbeit!

Hisako auf dem Weg zur Schule

In Dead or School wird das post-apokalyptische Tokio von Zombies überrannt. Die Menschen leben deshalb verborgen und isoliert im Untergrund. Hisako ist damit jedoch nicht einverstanden. Inspiriert von Geschichten ihrer Großmutter, kämpft sie darum, an der Oberfläche die Schule besuchen zu dürfen – dies alles in Großmutters alter Schuluniform.

Auf ihrem beschwerlichen Schulweg erkundet Hisako mehrere bekannte Lokalitäten von Tokio wie Shinjuku, Asakusa, Akihabara und Roppongi. Im Kampf gegen die Zombies müssen die Waffen und Skills laufend verbessert werden. Es stehen dazu Nah- und Fernkampfwaffen zur Verfügung. Hinzu kommen noch animierte Zwischensequenzen mit japanischer Sprachausgabe.

Der Launchtrailer zu Dead or School

via PR, Bildmaterial: Dead or School, Marvelous / Studio Nanafushi