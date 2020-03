Granblue Fantasy: Versus mit einem Trailer zum Character Pass 1

Nach dem Leak hat der japanische Publisher Cygames mit Zooey den nächsten DLC-Charakter aus Granblue Fantasy: Versus nun auch offiziell enthüllt. Zooey ist der fünfte und letzte neue Zugang für den Character Pass 1 und soll Ende April erscheinen. Zooey kämpft mit einem technischen Stil zusammen mit Lyrn. Sie besitzt eine „Wyvern Gauge“. Wer sich Zooey in das Roster holt, erhält für das ursprüngliche Granblue-Fantasy-Spiel einen exklusiven Skin für die Kämpferin.

Im Ankündigungstrailer sehen wir gleich alle fünf Charaktere aus dem ersten Character Pass in Aktion, also Beelzebub, Narmaya, Soriz, Djeeta und Zooey. Zusätzlich wartet weiterer DLC Anfang April. Dabei handelt es sich um die neue Stage „Lumacie Archipelago“ und die beiden Lobby-Avatare Rosetta und Yggdrasil. Dies soll 400 Yen (ca. 3,40 Euro) kosten.

Das Roster und bisherige Charakter-Trailer

Gran

Katalina

Charlotta

Ferry

Lancelot

Percival

Lowain

Ladiva

Metera

Zeta

Vaseraga

Beelzebub (Character Pass 1, einzeln kaufbar und freischaltbar – in Nordamerika, Asien, Japan für PS4 erhältlich)

Narmaya (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – in Nordamerika, Asien, Japan für PS4 erhältlich)

Soriz (Character Pass 1 – Anfang April 2020)

Djeeta (Character Pass 1 – Anfang April 2020)

Zooey (Character Pass 1 – Ende April 2020)

Belial (Character Pass 2)

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus ist seit dem 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich, seit dem 3. März 2020 auch in Nordamerika. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe für PS4 am 27. März 2020, unter anderem mit deutschen Texten, jedoch ohne physische Premium Edition. Bei Steam erscheint Granblue Fantasy: Versus hingegen bereits am 13. März.

Trailer zum Character Pass 1

