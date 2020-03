Web-Commercial zu The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki veröffentlicht

Der japanische Entwickler und Publisher Falcom veröffentlichte den ersten offiziellen 30-sekündigen Web-Commercial zum kommenden PS4-Remaster von The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki. Im Video seht ihr erstmals In-Game-Auftritte von neuen Charakteren, die in der „Lloyd“-Route und der „Hermit“-Route auftauchen werden.

Ein Wendepunkt für The Legend of Heroes

Die Übersetzung des Titels neuen Spiels lautet in etwa „Trails of the Beginning“. The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki soll dabei ein ambitioniertes Spiel und Wendepunkt sein, welches zum Ende der Serie hinführt. Dank „Cross Story“ kann man zwischen den drei Storypfaden frei wechseln, um die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven parallel zu erleben. Versprochen werden von Falcom über 50 spielbare Charaktere, auch neue Gesichter sind dabei vertreten.

The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki soll im Sommer 2020 für PlayStation 4 in Japan erscheinen. Ein exaktes Releasedatum gibt es hingegen noch nicht. Auch ist es noch unklar, ob der Titel auch im Westen erscheinen wird.

Der erste offizielle Web-Commercial

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, Falcom