Der Launchtrailer zu My Hero One’s Justice 2

Bandai Namco veröffentlicht heute My Hero One’s Justice 2 für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs. Im dazu passenden Launchtrailer seht ihr nochmals einige der Helden und Schurken, welche im Kampf aufeinandertreffen. Im Trailer wird zudem ein Season-Pass erwähnt, welcher schon bald fünf neue Kämpfer nachreichen soll.

Basierend auf dem erfolgreichen Anime My Hero Academia, können sich SpielerInnen in My Hero One’s Justice 2 ein Dreierteam aus einer riesigen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen und sich online und offline mit anderen SpielerInnen messen oder gegen computergesteuerte Gegner antreten.

SpielerInnen können die Geschichte des Anime nachspielen und dabei unvergessene Szenen und Kämpfe erleben. Das Spiel schließt direkt an das Ende von My Hero One’s Justice an und zeigt, was mit Deku und seiner Klasse von der U.A. High School passiert.