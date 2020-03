JPGAMES.DE: Fayts Spiele der Dekade

Platz 2: Persona 5 (310 h)



Wenn ich mich an Persona 5 erinnere, sehe ich zunächst das Intro vor meinem geistigen Auge. Langsam spielt sich der Introsong „Wake Up, Get Up, Get Out There“, gesungen von Inaizumi, ein und breitet sich zum Ohrwurm aus. Die Geschichte um die Phantom Thieves war sowohl etwas Neues als auch Altbekanntes für mich. Neu aufgrund der Geschichte und der Ideen, die man beim Dungeondesign verwirklichen konnte. Bekannt hinsichtlich dem Aufbau der Welt, der Kämpfe und der bekannten Personas. Ich hab viel gelacht und war angespannt bei den cool inszenierten Bosskämpfen und betrübt, als ich das Spiel letztlich nach nur ein paar hundert Stunden durchgespielt hatte. Letzteres hatte die Folge, dass ich Persona 5 unbedingt noch zweimal hintereinander durchspielen musste. Das Verrückte: Ich habe bis heute noch keine Platintrophäe bei dem Spiel. Ich freue mich bereits auf Persona 5: Royal und lasse mich nicht von den Unkenrufen einiger weniger von einem phänomenalen Titel abhalten. Für mich ein verdienter zweiter Platz.