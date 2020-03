Sonntagsfrage: Welches Videospielfranchise bräuchte eine LEGO-Umsetzung?

Super Mario und LEGO. Wer hätte vor einigen Jahren noch geglaubt, dass die Kooperation einmal zustande kommt. Seit dieser Woche wissen wir, es funktioniert. Dabei handelt sich auch nicht einfach um gewöhnliche Lego-Figuren zum Zusammenbauen, sondern um ein interaktives Bauklötzchenabenteuer. Mario kann mit eurer Hilfe springen, Münzen sammeln und sogar Bowser das Handwerk legen.

Wenn ein Unternehmen wie Nintendo mit seinen Marken ein wenig freier umgeht und mit anderen kooperiert, kommt früher oder später die Frage auf: Welches Videospielfranchise bräuchte ebenfalls eine LEGO-Umsetzung? Da gäbe es sicherlich einige Kandidaten, vor allem wenn man sich nun die interaktiven Möglichkeiten bei Super Mario LEGO anschaut. Wie wäre es, wenn ihr mit dem Helden aus Dragon Quest gegen Slime-Monster antreten könntet oder auf Chocobos mit Cloud reiten? Vielleicht bräuchte die Green Hill Zone von Sonic eine Umsetzung als Legobausteinkasten?

Eine kleine Auswahl an möglichen Kooperationen habe ich euch in folgender Sonntagsfrage aufgelistet und ihr könnt mehrfach abstimmen. Ihr könnt natürlich noch andere Vorschläge und Ideen in den Kommentaren posten.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 08. März



Wie gefällt euch die Demo zum Final Fantasy VII Remake? Die Demo bekräftigt noch einmal meine Vorbestellung, sprich sie hat mir sehr gut gefallen. / 54.74% (156 votes)

Durch die Demo habe ich mir nun das Remake vorbestellt / werde mir das Remake kaufen. / 15.44% (44 votes)

Ich habe kein PS-Plus Abo, kann die Demo also nicht spielen. / 13.33% (38 votes)

Die Demo hat mir zwar gefallen, vom Kauf bin ich jedoch noch nicht überzeugt. / 6.32% (18 votes)

Der Hype um das Remake wird überbewertet, da hilft auch keine Demo. / 3.86% (11 votes)

Ich bin noch unschlüssig bzw. brauche mehr Material und Informationen. / 2.81% (8 votes)

Die Demo hat mir gezeigt, dass das Final Fantasy VII Remake doch nichts für mich ist. / 1.75% (5 votes)

Ich habe eine andere Meinung. [Nennung in den Kommentaren] / 1.75% (5 votes) Total votes: 285

Vergangene Woche widmete sich die Sonntagsfrage der Demo zum Final Fantasy VII Remake. Die Meinungen fallen überwiegend positiv aus. So gaben knapp 55% der 285 Teilnehmer*innen an, dass die Demo ihre Vorbestellung noch einmal bekräftigt. Diese Spieler*innen hatten also jede Menge Spaß beim Durchspielen. Einige User*innen gaben in den Kommentaren sogar an, dass sie die Demo bereits mehrmals durchgespielt haben und versuchen alles zu erkunden. Weiteren 15% hat die Demo sogar so gut gefallen, dass sie sich das Spiel nun kaufen werden.

Doch selbst ein Spiel wie das Final Fantasy VII Remake kann nicht jedem gefallen bzw. erweckt bei einigen Leuten einfach kein Interesse. Aus diesem Grund sind noch nicht alle vom Kauf überzeugt oder bräuchten noch mehr Informationen, zum Beispiel wie das Episodenmodell aussehen soll. Das Kampfsystem schien den einen oder anderen ebenfalls noch nicht komplett überzeugt zu haben, was auch an der etwas unübersichtlichen Kamera lag.