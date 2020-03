JPGAMES.DE: Rubens Spiele der Dekade

Platz 1: The Legend of Heroes: Trails in the Sky (Trilogie)



Im Gegensatz zu den anderen genannten Titeln ist The Legend of Heroes: Trails in the Sky kein Spiel, das Neuland betritt. Die Trilogie ist ursprünglich nicht einmal aus dem vergangenen Jahrzehnt, nur erfolgte die Lokalisierung spät und dauerte lange.

Doch alles, was ich an japanischen Rollenspielen liebe, wird hier so exzellent umgesetzt, dass jeder der drei Teile mich nach langer Zeit endlich wieder in meiner Liebe für das Genre bestätigen konnte. In keinem anderen Spiel (außer vielleicht Final Fantasy IX) habe ich mich den Charakteren derart verbunden gefühlt. Die fantastischen Dialoge in ihrer noch exzellenteren Lokalisierung sprühen so vor Liebe und Charme, dass sie mich mit purer Freude erfüllen. Die wunderbar detaillierte Spielwelt sowie die zauberhafte musikalische Untermalung tun ihr Übriges, um diese Trilogie zu Dauerkandidaten in der Liste meiner liebsten Videospiele aller Zeiten zu machen. Zwar bin ich Falcoms aktuellem Kurs gegenüber eher kritisch eingestellt, doch diese Spiele werden mich immer daran erinnern, was ich an japanischen Videospielen so liebe.