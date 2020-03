Sakura Wars: Der neue Beziehungstrailer stellt euch das LIPS-System vor

Mit dem neu veröffentlichten „Beziehungstrailer“ wirft Sega einen besonderen Blick auf ein besonders System von Sakura Wars. Das sogenannte LIPS-System hilft Spielern dabei, Beziehungen zu pflegen und die besten Entscheidungen zu treffen, um Romantik und Freundschaften mit den Charakteren von Sakura Wars aufzubauen.

Es gibt noch viel mehr zum LIPS-System, direkt von Sega:

Das LIPS-System oder Live & Interactive Picture System ist eine zentrale Gameplay-Funktion in Sakura Wars, die die Interaktion mit Charakteren und sogar der Umgebung beeinflusst, die sich auf die Entwicklung von Ereignissen auswirkt. LIPS wird normalerweise zeitkritisch dargestellt und in vier verschiedenen Szenarien angezeigt.

Am häufigsten wird dem Spieler eine Reihe von Dialogoptionen zur Auswahl angezeigt, die sogenannten Standard-LIPS. Spieler müssen aber keine davon auswählen. Die Click-LIPS werden bei besonderen Ereignissen angezeigt, bei denen persönliche Gespräche mit kontextsensitiven Aktionen geführt werden. Klicken Spieler zum Beispiel auf den Mund einer Person, wird ein Chat gestartet.

Analog-LIPS ist eine Begegnung in Momenten, in denen Spieler aufgefordert werden, eine Antwort zu geben. Es liegt am Spieler zu entscheiden, wie viel Emotion man in diese Antworten einbringt. Und zu guter Letzt gibt es da noch die Environment-LIPS. Hier muss man Umgebungsrätsel lösen.

Sega hat außerdem einen Bonus für die bereits vorbestellbare physische Launch Edition von Sakura Wars* angekündigt. Diese erhalten jetzt das „Theaterkostüm-Add-On-Bundle“. Dieses Set enthält neue Kostüme für Kamiyama, Sakura, Hatsuho, Azami, Anastasia und Claris, die auf Kostümen aus den verschiedenen Bühnenproduktionen der Flower Division basieren.

Was Käufer mit der Launch-Edition außerdem bekommen:

Ein Wendecover mit dem japanischen Covermotiv

Sticker set der Hauptprotagonisten

“Theater Costume Add-on Bundle”