Jetzt ist es offiziell: Die E3 2020 ist abgesagt

Schon seit heute Morgen kursieren die ersten Meldungen und Gerüchte, dass die E3 2020 dem Coronavirus zu Opfer fallen wird. Jetzt hat es Veranstalter ESA bestätigt: die E3 2020 ist offiziell abgesagt. Noch vor wenigen Tagen hatte die ESA sich zwar aufmerksam, aber gelassen geäußert.

Nach intensiver Beratung mit seinen Mitgliedern habe sich die Entertainment Software Association zu diesem Schritt entschieden, heißt es in einem Statement, das man auf der offiziellen Website verbreitete. Die Messe ist abgesagt, nicht nur verschoben. Man sei enttäuscht, aber auch im Wissen, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Man sei zudem in Kontakt mit Ausstellern und Besuchern, um mögliche Aufwendungen zu erstatten. Außerdem sei man mit den Mitgliedern in Kontakt, um die Möglichkeiten einer „Online-Erfahrung“ zu diskutieren. Für den Veranstalter dürfte es ein harter Schlag sein und man darf gespannt sein, ob sich die E3 von der Absage erholt und in ihrer ursprünglichen Form überhaupt noch einmal stattfinden wird oder die Absage als Chance nutzt, das Konzept anzupassen.

Microsoft und Ubisoft kündigen bereits digitales Event an

Die ersten Partner haben bereits reagiert. Microsoft kündigte schon ein „Xbox Digital Event“ an. „Die E3 war immer ein wichtiger Moment für das Team Xbox. Nach der neuen Entscheidung werden wir gemeinsam mit der Xbox-Community und allen die gerne spielen die nächste Generation in einem Xbox Digital Event feiern“, so Phil Spencer bei Twitter. Details sollen folgen.

Von Ubisoft heißt es: „Gesundheit und Wohlbefinden unseres Teams, der Spieler und Partner ist unsere erste Priorität. Wir sind auch enttäuscht, aber unterstützen die ESA in ihrer Entscheidung, die E3 abzusagen. […] Wir erarbeiten andere Optionen für eine digitale Erfahrung, die es uns erlauben wird, aufregende Neuigkeiten mitzuteilen.“